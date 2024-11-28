В Пыть-Яхе подросток угнал авто родителей и устроил погоню от полиции

В Пыть-Яхе трое 13-летних подростков стали участниками полицейской погони, пытаясь скрыться от ДПС на автомобиле родителей.

«Накануне в обеденное время экипажем ДПС ОГАИ ОМВД России по г. Пыть-Яху при следовании по маршруту патрулирования на улице Центральной был выявлен белый кроссовер, выехавший с перекрестка на красный сигнал светофора», – сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

На требование остановиться водитель не отреагировал и направился в сторону дачных кооперативов. Однако, попытка скрыться закончилась неудачей – водитель не справился с управлением и въехал в забор частного домовладения.

«Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем иномарки находился 13-летний подросток. В автомобиле также было двое его сверстников», – дополнили в источнике.

Полицейские установили, что родители юного нарушителя уехали в отпуск, а он находился под опекой родственников. Подросток знал, где хранятся ключи от автомобиля отца, и решил прокатиться вместе с друзьями.

Инспекторы ПДН провели беседу с несовершеннолетними и их родственниками. Главного нарушителя поставили на профилактический учет.