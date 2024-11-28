Суд Нягани оштрафовал хулиганов за стрельбу из пистолета и порчу имущества

Няганский городской суд оштрафовал двоих хулиганов, которые стреляли в тротуар из пневматического пистолета, а пуля рикошетом разбила витрину торгового центра. Иск против югорчан подал хозяин объекта, говорится в группе «Суды Югры» во «ВКонтакте».

«В октябре 2021 года, ответчики, действуя совместно, около витрины торгового центра, принадлежащего истцу, пробовали работоспособность пневматического пистолета, выстрелив в тротуар. Пуля отрикошетила в стеклянную витрину, которая потрескалась. Истец произвел замену стекла на новое. В силу ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред», – указали в сообщении.

Суд Нягани взыскал с хулиганов стоимость причиненного ущерба в размере 87 745 рублей, а также расходы по оплате госпошлины.