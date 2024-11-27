Министр МЧС России Александр Куренков посетил Югру с рабочим визитом

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков побывал с рабочим визитом в Югре, где вместе с uубернатором автономного округа Русланом Кухаруком обсудил вопросы обеспечения безопасности региона.

В рамках визита руководители посетили Федеральное государственное автономное учреждение «Аварийно-спасательное формирование „Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть“» в Сургуте, а также 49-ую пожарно-спасательную часть.

«Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть» функционирует с 1967 года и охватывает своей зоной ответственности Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Формирование, в составе которого 194 специалиста и 70 единиц современной техники, оказывает услуги по предотвращению аварий на объектах нефтегазодобычи и подземного хранения углеводородного сырья. В составе части действует научно-производственный отдел, который занимается разработкой нестандартного оборудования и технических решений для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул важность дислокации формирования именно в автономном округе: «С учетом специфики нашего региона, связанной с добычей нефти и газа, для нас важно, что Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть расположена в Югре. Это позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации с минимальным материальным и экологическим ущербом. Готовы к дальнейшему взаимодействию в этом направлении».

Александр Куренков отметил высокий профессионализм сотрудников подразделения:

«Сургутский отряд – один из лучших, недаром второй год подряд становится победителем в конкурсе профессионального мастерства. Подразделение оснащено современными средствами и техникой. Это большой плюс к профессионализму сотрудников. Они способны справиться с авариями любой сложности».

Министр и губернатор посетили современную двухэтажную базу 49-й пожарно-спасательной части в Сургуте. Подразделение обслуживает 30 микрорайонов, садово-огороднических товариществ и Северный промышленный узел города, обеспечивая пожарную безопасность и проведение аварийно-спасательных работ. В зоне ответственности части проживает более 49 тысяч человек.

На торжественной церемонии Александр Куренков и Руслан Кухарук вручили 17 государственных, ведомственных и окружных наград сотрудникам МЧС за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

В рамках рабочей встречи с министром губернатор сообщил о планах дальнейшего оснащения служб современным оборудованием: «Общая численность реагирующих на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ составляет около 11 тысяч человек. В планах на следующий год — приобретение защитного оборудования, снаряжения, средств индивидуальной защиты».

На заседании Думы Югры будет рассмотрен бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В проекте бюджета предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, в том числе для обеспечения полноценного функционирования регионального подразделения «Центроспас-Югория».

Александр Куренков выразил удовлетворение уровнем взаимодействия федеральных и региональных подразделений, отметив значимость таких встреч для совершенствования работы служб гражданской обороны.

Рабочий визит главы МЧС России стал важным шагом в укреплении безопасности Югры, а также продемонстрировал высокий уровень готовности экстренных служб региона к реагированию на чрезвычайные ситуации.