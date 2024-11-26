В ХМАО мужчина ушел к охотничьей избе и перестал выходить на связь

В ХМАО спасатели ищут охотника, пропавшего в лесу неподалеку от поселка Пойковский. 20 ноября 59-летний мужчина отправился в охотничью избу за лыжной базой и перестал выходить на связь. Об этом сообщает КУ «Центроспас-Югория».

«Прибывшие к месту проведения работ спасатели, выдвинулись на место предполагаемого нахождения избы. Методом сплошного прочесывания лесного массива была найдена изба, мужчины в ней не было и его следов пребывания не обнаружено», – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что перед походом в лес надо обязательно информировать близких или соседей о своих планах. Сообщите, в какой район вы собираетесь, чем планируете заниматься, и когда рассчитываете вернуться.