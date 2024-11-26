Стоимость коммунальных услуг в Югре вырастет на 9%

Правительство РФ утвердило размеры индексации тарифов на коммунальные услуги, которые начнут действовать с 1 июля 2025 года. В среднем по стране они вырастут на 11,9%, однако для ХМАО этот показатель составит лишь 9%, говорится на сайте правовой информации.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, индексация тарифов для регионов распределена неравномерно. В ряде субъектов рост превысит 20%, среди них Пермский край (21,1%) и Архангельская область (20%).

В Югре же, как и в соседнем ЯНАО (9,2%), прогнозируется один из самых низких показателей роста.

Между тем, тарифы на газ в Югре, как и в других регионах, с 1 июля 2025 года вырастут на 10,3%, с 1 июля 2026 года − на 4,3%, а с 1 июля 2027 года − на 4%.

Индексация электроэнергии с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 1 июля 2026 года − 5,2%, а с 1 июля 2027 года − 4%