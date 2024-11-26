В Югре зарегистрировали три ДТП с пострадавшими пешеходами

Накануне, 25 ноября, на дорогах ХМАО произошло три ДТП, в которых пострадали пешеходы. Так, утром, в 11:10, в Сургуте 58-летний водитель «Nissan», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода наехал на 36-летнего мужчину.

«В 20:30 на 188 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе, 69-летний водитель «УАЗ», допустил наезд на 32-летнего пешехода, вышедшего из транспортного средства «КАМАЗ» и находившегося на проезжей части, − передает Госавтоинспекция Югры. − В 20:40 в городе Нижневартовск, 21-летний водитель «Сhevrolet», допустил наезд на 41-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть в нарушении ПДД».

В результате автоаварий пешеходы получили травмы.