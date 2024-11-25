Жители Югры выбирают тему года 2025: стартовало онлайн-голосование

В Югре началось онлайн-голосование по выбору главной темы года 2025. Жители региона могут выразить свое мнение на портале «Открытый регион – Югра». Тема, которая наберет наибольшее количество голосов, будет объявлена губернатором Югры Русланом Кухаруком.

Одной из предложенных инициатив стала идея провести 2025 год под девизом Года исторического наследия. Автором инициативы выступила жительница Пыть-Яха, секретарь первичного отделения №4 партии «Единая Россия» и мама военнослужащего Руслана Шлыкова. Она озвучила свое предложение в рамках II Форума первичных отделений Ханты-Мансийского регионального отделения партии.

«Имена наших настоящих героев и память о героях прошлого должна быть сохранена в нашей истории. В этом сила России! Именно наша общая историческая память, подвиги наших предков и героизм ныне живущих укрепляют наше общество и позволяют двигаться вперед, строить крепкое будущее для подрастающих поколений. Историческое наследие – наш фундамент», – отметила Руслана Шлыкова.

Губернатор Югры поддержал инициативу и предложил вынести ее на народное голосование. «Ваша инициатива очень своевременная. Она позволит соединить линии героев Великой Отечественной войны и героев сегодняшнего дня, рассказать об их подвигах, сохранить историю, которую пытаются переписать недружественные страны. Эта инициатива достойна того, чтобы быть вынесенной на народное голосование, где ее смогут оценить все жители автономного округа. Уверен, ее поддержит большинство», – отметил Руслан Кухарук.

Онлайн-голосование стартовало сегодня, 25 ноября, и продлится до 8 декабря. Все желающие могут поддержать инициативу или предложить свои идеи, перейдя по ссылке.

Выбор темы года стал важной традицией Югры, позволяющей жителям автономного округа активно участвовать в формировании приоритетов региона. Решение по итогам голосования станет значимым ориентиром для работы властей и общественных организаций в 2025 году.