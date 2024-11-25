Творог с запрещенным компонентом поставляли в детский сад ХМАО

В детский сад в ХМАО поставляли творог, в котором нашли опасные компоненты. В продукции ООО «Алтайская буренка» (Алтайский край) обнаружили микробную трансглутаминазу, известную как «мясной клей». Об этом сообщает «Югорский снегирь».

«Ее наличие в мясных и молочных продуктах не допускается нормативными значениями техрегламентов», – передают в источнике.

Микробную трансглутаминазу используют для улучшения товарного вида, увеличения массы и снижения себестоимости продукции. Она может входить в состав сосисок, колбас, молочных продуктов и даже детского питания. Однако, ее безопасность для здоровья человека до сих пор не доказана.

Информация о небезопасной продукции направлена в Роспотребнадзор.