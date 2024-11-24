В Сургуте отметили День матери и провели окружной Семейный совет

В Сургуте накануне Дня матери состоялась торжественная церемония награждения родителей, внесших значительный вклад в развитие региона и воспитание детей. Мероприятие прошло в рамках межрегионального форума «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети», подчеркнув особое внимание, уделяемое теме семьи в Год семьи, объявленный президентом России.

На сцене театра Сургутского государственного университета губернатор Югры Руслан Кухарук вручил 13 медалей и 5 благодарственных писем. Среди награжденных – многодетные семьи из Сургута: Евгений и Татьяна Хлебниковы, Николай и Елена Попадыч, Антон и Анастасия Цилюра, а также Исмагил Загитов. Региональные награды «Материнская слава» и «Отцовская слава» присуждаются родителям, прожившим в Югре не менее 15 лет и воспитывающим четырех и более детей.

Глава региона отметил важность сохранения традиционных семейных ценностей и поддержки многодетных семей. «Семейный совет – это не просто коллегиальный орган, это возможность принимать решения по сопровождению всего того, что связано с сохранением наших традиционных семейных ценностей, созданием условий для того, чтобы материнство и детство всегда были под охраной государства. Важно, чтобы связь поколений не распадалась и не нарушалась», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В рамках форума также состоялось заседание Семейного совета Югры под председательством губернатора. Особое внимание было уделено развитию на региональном уровне проекта «Родные – Любимые», вдохновленного одноименным Всероссийским семейным форумом. На федеральном уровне этот проект впервые был представлен семьей Макуриных из Сургутского района, которые в 2022 году стали Семьей года Югры в номинации «Древо жизни». Анатолий и Елена Макурины вместе уже 41 год, воспитали трех дочерей и радуются семи внукам.

На заседании выступили представители родительского сообщества, общественных организаций и детских объединений. Сургутянка Надежда Сальная, представляя инициативы семейного сообщества, отметила: «Мы – активная семья, которая принимает участие в деятельности «Движения первых» на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Мы не боимся заявить о себе, ведь это не только шанс проявить себя, но и замечательная возможность сплотиться и провести время вместе. Именно это для нас особенно ценно – чувствовать единство и наслаждаться общими активностями, что помогает нам стать еще ближе друг к другу».

Руслан Кухарук выразил благодарность общественным организациям и активным гражданам за их вклад: «У нас есть специализированные учреждения, департаменты, службы, которые должны сопровождать семьи и работать с молодежью. Но когда этим занимаются сами люди по зову сердца, мы получаем лучший эффект».

«На Семейном совете Югры обсудили реализацию проекта «Родные-Любимые» - семейного сообщества «Движения Первых». Руслан Кухарук поддержал предложение сургутской семьи Сальных развивать инициативы движения на площадках разных муниципалитетов обмениваться опытом, – подчеркнул глава Сургута Максим Слепов. – Подвели итоги межрегионального форума «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети» в Югре. Губернатор вручил многодетным родителям окружные награды «Материнская слава» и «Отцовская слава». В их числе – сургутские семьи Хлебниковых, Попадыч, Загитовых, Цилюра. Поздравляю!»

Форум «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети» стал важным шагом в укреплении традиционных семейных ценностей и создании новых инициатив для поддержки многодетных семей в Югре.

При поддержке Администрации Сургута