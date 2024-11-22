В Ханты-Мансийске завершился Югорский экономический форум

В Ханты-Мансийске завершилось главное экономическое событие региона – Югорский экономический форум, объединивший представителей власти, бизнеса и научного сообщества. Форум стал дискуссионной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития экономики, привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства. В течение четырех дней участники посетили более 60 мероприятий, охватывающих широкий спектр тем – от инновационных технологий до международного сотрудничества.

В первый день форума губернатор Югры Руслан Кухарук посетил выставочные экспозиции, где были представлены уникальные разработки промышленных предприятий региона. Среди них – автономный мобильный комплекс «Югра» для работы с нефтяными скважинами, созданный из отечественных комплектующих и не имеющий аналогов в России. Губернатор подчеркнул важность внедрения инноваций и наметил визит на предприятие ООО «Мейджерпак Югра», которое в этом году запустило производственную линию для антикоррозийной обработки насосно-компрессорных труб.

«Запланируем визит к вам на предприятие, чтобы оценить работу новой производственной линии и обсудить возможности для расширения производства», – отметил Руслан Кухарук.

Форум также стал площадкой для международного взаимодействия. На пленарном заседании Международного форума общественной дипломатии «Ответственность каждого за общее будущее» обсуждались интеграционные процессы, гуманитарное сотрудничество и роль общественной дипломатии. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поблагодарил организаторов за теплый прием, а губернатор Югры подчеркнул, что регион активно поддерживает инициативы в сфере международного сотрудничества.

«В Югре действует экосистема грантовой поддержки, в рамках которой предоставляются гранты Губернатора по направлениям, связанным с развитием общественной дипломатии и поддержкой соотечественников», – отметил Руслан Кухарук.

Международные участники, включая представителей Китая, Таджикистана и Пакистана, высоко оценили уровень организации форума. Генеральный секретарь Китайского комитета ШОС по добрососедству Чжэн Вый отметила, что Югра вновь становится площадкой для обсуждения ключевых мировых вопросов, а Пакистан выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с регионом.

На главном пленарном заседании форума «Пространственное развитие России: вызовы и задачи» обсуждались вопросы стратегии пространственного развития. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Правительство завершает подготовку стратегии, направленной на улучшение жизни граждан через эффективное использование регионального потенциала.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога подчеркнул необходимость импортозамещения, наполнения рынка труда и развития машиностроения. По его словам, нехватка кадров в промышленности УрФО составляет 40,5 тыс. человек, и важно привлекать специалистов из других регионов.

Губернатор Югры отметил, что регион вносит значительный вклад в экономику страны.

«Югра – это мощнейший регион Российской Федерации, который занимает первое место по добыче нефти и производству электроэнергии, второе – по объему промышленного производства и добыче газа, третье – по инвестициям в основной капитал. Все это определяет место автономного округа в стратегии пространственного развития страны», – заявил Руслан Кухарук.

Губернатор также подчеркнул значимость транспортного коридора «Екатеринбург – Ямал», который включает строительство железнодорожных линий и мостового перехода через Обь. Эти проекты позволят разгрузить существующие пути перевозок и повысить пропускную способность транспортной системы в Арктике.

На международной арене Югра активно развивает сотрудничество с Казахстаном. Обсуждаются программы двойных дипломов для студентов и перспективы совместных образовательных проектов. Кроме того, регион уделяет внимание креативной экономике. Вместе с Агентством стратегических инициатив обсуждаются меры поддержки креативных индустрий и инновационных проектов.

Югорский экономический форум завершил работу 21 ноября. На площадках форума собрались более 1500 представителей бизнес-сообщества, а также эксперты из России и зарубежных стран. Организаторами форума выступили Правительство Югры, Фонд развития региона, Торгово-промышленная палата и другие.