Губернатору Югры понравилась идея объявить 2025-й Годом исторического наследия

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит II Форум первичных отделений Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», объединивший порядка 600 участников в очном и онлайн-форматах. На мероприятии обсуждались ключевые проекты и инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионе.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул значимость первичных отделений партии как основы работы с жителями, отметив их ключевую роль в реагировании на запросы граждан и развитии муниципалитетов. «Сегодня, при решении тех серьезных задач, которые нам адресует партия, которые ставит президент нашей страны Владимир Путин, важен вклад каждого члена первичного отделения «Единой России». На вас – колоссальная нагрузка, но вы взяли на себя миссию объединять людей и воплощать в жизнь важные для страны и региона решения», — заявил глава региона.

В рамках форума обсуждалась идея объявить 2025 год Годом исторического наследия. С инициативой выступила секретарь первичного отделения №4 из Пыть-Яха Руслана Шлыкова, подчеркнув важность сохранения памяти о героях прошлого и настоящего. «Имена наших настоящих героев и память о героях прошлого должны быть сохранены в истории. В этом сила России», — отметила Шлыкова.

Руслан Кухарук поддержал предложение, подчеркнув его актуальность: «Эта инициатива достойна того, чтобы быть вынесенной на народное голосование, где её смогут оценить все жители автономного округа. Уверен, её поддержит большинство».

Секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков напомнил, что 2024 год объявлен Годом первичных отделений, отметив их фундаментальную роль в партийной работе. «Первичные отделения являются основой взаимодействия с людьми и развития муниципалитетов», — подчеркнул Хохряков.

Участники форума представили проекты, которые уже вышли на региональный и федеральный уровни. Среди них — «Музей трудовых династий», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным и полномочным представителем Президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Проект был открыт на ВДНХ в Москве.

Форум завершился торжественной церемонией вручения благодарственных писем от имени Губернатора Югры за активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и помощь участникам специальной военной операции. Также были отмечены достижения в реализации социальных и гуманитарных проектов в регионе.