К 2030 году дороги ХМАО оснастят интеллектуальными технологиями

К 2030 году на дорогах ХМАО начнет действовать интеллектуальная транспортная система. Проект, который презентовали на «Транспортной неделе» в Москве, станет первым в стране примером внедрения таких технологий на окружных дорогах общего пользования. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

ИТС уже работает в Сургуте. С 2020 года там создали центр управления дорожным движением, установили 290 видеокамер с функцией аналитики, 67 дорожных контроллеров для адаптивного управления светофорами и шесть метеостанций. Эксперты утверждают, что эти нововведения помогли снизить аварийность на 23%, уменьшить пробки и сократить время в пути.

Следующим шагом станет внедрение системы в Ханты-Мансийской, Нефтеюганской и Нижневартовской агломерациях, а также на региональных дорогах.

По плану к 2030 году в Югре будут работать:

– 1928 видеокамер с функцией аналитики;

– 87 автоматических метеостанций;

– 409 адаптивных контроллеров для светофоров;

– 23 автоматизированных пункта весогабаритного контроля;

– 83 динамических информационных табло;

– 5 центральных пунктов управления ИТС.