В ХМАО подешевели курица, виноград и бананы

В октябре 2024 года в ХМАО значительно подешевели продовольственные продукты: мясо, фрукты и овощи. Между тем, курица, виноград и бананы совсем упали в цене, сообщает Центральный Банк России.

«В автономном округе в октябре замедлился годовой рост цен на мясной фарш, пельмени, манты и равиоли, окорочка куриные, свинину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, а куры стали дешевле, чем годом ранее (в сентябре были дороже). <…> Урожай винограда на юге России в текущем сезоне превысил прошлогодний. Благодаря этому виноград в октябре стал дешевле, чем год назад. <…> В частности, замедлился годовой рост цен на помидоры, а бананы стали дешевле, чем год назад», ‒ указали в сообщении.

Отметим, что за октябрь инфляция в регионе замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%.