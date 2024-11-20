Житель Когалыма похитил дорогой смартфон, чтобы подарить его жене

В Когалыме сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя, который украл смартфон стоимостью 130 тыс рублей из магазина электроники. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Задержанный признался полицейским, что украл телефон ради подарка супруге на предстоящий день рождения. Придя в магазин, он стал рассматривать телефоны на витрине и увидел, что дверца одной из них не заперта. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант открыл витрину, взял с полки смартфон и покинул место преступления», – передают в источнике.

Мужчина спрятал украденный телефон дома и планировал уже подарить его жене, но не успел – полицейские изъяли похищенное.

В отношении когалымчанина возбуждено уголовное дело.