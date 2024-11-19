Югра стала площадкой для международного экологического форума

В Ханты-Мансийске с 15 по 17 ноября прошел XIV Международный молодежный экологический форум «Одна планета — одно будущее!», организованный правительством Югры совместно с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Форум стал частью масштабной XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и объединил молодых активистов и эко-лидеров из разных уголков мира.

В форуме приняли участие более 120 подростков и юношей в возрасте от 14 до 19 лет. Среди них – учащиеся школ, ассоциированных с ЮНЕСКО, старшеклассники, представители школьных лесничеств, волонтерских объединений и общественных экологических организаций. Они представили свои проекты, обменивались опытом и делились успехами в сфере охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности.

Основной темой форума в этом году стало изучение состояния водных объектов и функционирования экосистем Обь-Иртышского бассейна. В ходе трехдневного мероприятия участники смогли погрузиться в практическую конференцию «Молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах». На конференции были представлены лучшие практики сохранения экосистем великих рек мира, что дало возможность участникам перенять международный опыт в природоохранной деятельности.

Программа форума была насыщенной и разнообразной: образовательные блоки, творческие конкурсы и необычные форматы, такие как экоквартирник «Экокультурно», где участники могли в неформальной обстановке обсуждать важные экологические вопросы. Завершала насыщенный день дискуссия «Диалог общества и власти на благо природы», где молодые экологи напрямую общались с представителями власти, обсуждая ключевые вызовы и возможные пути решения проблем.

«Форум уже 14 лет собирает молодежь, неравнодушную к судьбе планеты, здесь, в Ханты-Мансийске, в рамках акции „Спасти и сохранить“. Площадка форума создана для того, чтобы вы могли обменяться опытом, выработать перспективные направления работы», — отметил в своем выступлении руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский. Он выразил уверенность в том, что подобные встречи способствуют активному развитию эколого-просветительских инициатив среди молодежи.

Кандидат биологических наук и доцент Высшей экологической школы ЮГУ Александр Заикин подчеркнул важность поиска единомышленников и совместной работы: «Каждый, кто начинает какое-либо дело, всегда ищет поддержки. Мы всегда хотим найти общность, единомышленников, тех, кто готов идти вместе с нами. Вступая на дорогу исследователя, на путь того, кто берет на себя ответственность за окружающий мир, мы находим соратников именно здесь, на таких мероприятиях».

Программа форума была дополнена выставкой, где участники представили экспозиции, посвященные сохранению природного и культурного наследия в регионах великих рек мира. Также состоялась юбилейная XV Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО и XVIII Окружной молодежный экологический форум «Сохраним цветущий мир!».

Результатом форума стало не только обогащение участников новыми знаниями и опытом, но и разработка эколого-просветительских проектов, которые будут реализованы в будущем. Важно отметить, что подобные мероприятия способствуют не только экологическому просвещению, но и воспитанию у молодежи чувства ответственности за природу и окружающий мир.

За годы проведения форума в нем приняли участие 1227 человек, среди которых – учащиеся из 29 стран, включая Грецию, Германию, Китай, Японию и Бразилию. За это время более 350 участников стали победителями конкурсных мероприятий, 115 из них были отмечены за лучшие проекты в сфере сохранения культурного и природного наследия.

Форум «Одна планета — одно будущее!» продолжает оставаться важной площадкой для экологического просвещения и взаимодействия молодежи. Югра, по словам организаторов, создала уникальные условия для воспитания молодого поколения экоактивистов, которое готово защищать и сохранять богатства природы не только в родном регионе, но и по всему миру.