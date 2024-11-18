Министр экономического развития России выступил на Югорском экономическом форуме

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников выступил на пленарном заседании «Пространственное развитие России: вызовы и задачи» в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. Форум привлек внимание представителей власти, бизнеса и научного сообщества, став площадкой для обсуждения ключевых вопросов экономического развития регионов страны.

В своем выступлении Максим Решетников поблагодарил организаторов мероприятия и отметил важность обсуждения вопросов пространственного развития с участием региональных властей и представителей деловых и научных кругов: «Спасибо организаторам форума за возможность дополнительно обсудить пространственное развитие страны, причем с региональными властями, бизнесом и научным сообществом. Это сейчас как никогда важно, потому что правительство завершает работу над единым планом реализации достижения национальных целей развития. Мы завершаем и подготовку национальных проектов и одновременно с этим завершается Стратегия пространственного развития страны. Основная задача, которая перед нами стоит, — как сделать пространство не ограничителем в реализации национальных целей, а наоборот тем, что способствует более эффективному их достижению с тем, чтобы граждане нашей страны увидели эти улучшения в конкретных точках, населенных пунктах».

Югорский экономический форум, который традиционно собирает экспертов и ключевых игроков из разных секторов экономики, считается главным экономическим событием региона. В этом году форум объединил более 60 дискуссионных мероприятий, посвященных развитию бизнеса, государственной политики и инновационных технологий. На площадке форума встретятся представители власти и бизнеса, а также ведущие специалисты в области экономики.

Одной из важных составляющих форума станет выставка, где порядка 50 промышленных предприятий представят свои передовые разработки и технологии. Особое внимание будет уделено инновациям в нефтесервисе, добыче нефти и газа, лесопромышленном комплексе и инфраструктуре беспилотной авиации. Эти технологии имеют значительное значение для экономического роста и устойчивого развития регионов России.