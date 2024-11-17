На 100 браков в Югре приходится 89 разводов

В январе-сентябре 2024 года в ХМАО родилось 14 104 ребенка – это на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Уровень рождаемости снизился с 11 до 10,7 на 1 000 человек.

Между тем, число смертей за это время выросло до 8 499 человек, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Смертность на 1 000 населения увеличилась с 6,1 до 6,4. Естественный прирост населения составил 5 605 человек, но это на 10,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Тюменьстат.

В управлении также рассмотрели ситуация с браками и разводами в Югре. Так, с января по сентябрь в округе зарегистрировали 7 843 брака – это больше, чем в 2023 году (6 286). Однако разводов также немало: их стало 6 989, чуть меньше, чем годом ранее. На каждые 100 браков приходится 89 разводов.

Основные цифры:

Рождаемость снизилась на 0,7%;

Смертность выросла на 7,3%;

Естественный прирост сократился на 10,8%;

Браков стало больше на 24,7%;

Разводов стало меньше на 3,8%.

Ранее в департаменте внутренней политики ХМАО сообщили, что за десять лет население региона увеличилось на 150 тысяч человек.