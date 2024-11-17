Сургутский драматический театр стал лучшим за постановку «Сахарный ребенок»

В Москве завершился Большой Детский фестиваль — грандиозное событие, собравшее тысячи юных зрителей и их родителей. За два месяца в Москве и Санкт-Петербурге состоялось 286 мероприятий, включая спектакли, кинопоказы, мастер-классы, встречи с писателями и квесты. Кульминацией стали итоги, которые ознаменовались триумфом театров из Югры, подчеркнули в телеграм-канале «Югра. Официально».

Сургутский драматический театр получил награду за спектакль «Сахарный ребенок», который признали лучшей драматической постановкой для детей старшей возрастной категории.

Няганский театр юного зрителя удостоился специального приза от художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова за спектакль «Калечина-Малечина».

Победителей выбирали не только профессионалы, но и 27 детей в возрасте от восьми до 16 лет. Такой подход делает награды еще ценнее, ведь их присудила самая искренняя аудитория.