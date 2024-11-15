В Югре внедряют автоматизированную упрощенную систему налогообложения

Правительство Югры одобрило внедрение нового специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», который начнет действовать с 1 января 2025 года. Соответствующее решение было принято в рамках совещания, проведенного Губернатором автономного округа Русланом Кухаруком.

Как пояснила заместитель губернатора, директор департамента финансов Югры Вера Дюдина, такой налоговый режим ранее был протестирован в ряде регионов России и теперь будет распространен по всей стране. Новый режим предполагает значительные изменения в упрощении налоговых обязательств для бизнеса.

«Это тот режим, который предприниматели будут выбирать сами, если сочтут его для себя привлекательным. Им смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 миллионов рублей с численностью наемных работников до пяти человек», – отметила Вера Дюдина.

Среди ключевых преимуществ новой системы – отмена обязанности представлять отчетность в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, а также освобождение от уплаты ряда налогов. Это должно снизить административную нагрузку на бизнес и стимулировать предпринимательскую активность в регионе.

Экономический эффект от внедрения «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» заключается в поддержке малого и среднего предпринимательства. Благодаря уменьшению производственных издержек, компании и предприниматели смогут направить освободившиеся ресурсы на развитие и рост своего бизнеса.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул важность разъяснительной работы с бизнес-сообществом, чтобы предприниматели понимали все плюсы и минусы нового налогового режима. «Важно, чтобы предприниматели имели полную информацию о новых возможностях и могли взвешенно принимать решения о переходе на этот режим», – отметил глава региона.

Внедрение «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» станет одним из шагов в улучшении условий для бизнеса в Югре, что в долгосрочной перспективе должно способствовать развитию экономики региона.