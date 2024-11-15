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​В Югре семейный капитал можно будет направлять на постройку собственного дома

В Югре расширяют возможности для использования семейного капитала

​В Югре семейный капитал можно будет направлять на постройку собственного дома
Фото freepik.com

В Югре расширят возможности использования средств Югорского семейного капитала. На заседании Правительства автономного округа, которое провел губернатор Руслан Кухарук, одобрили предложение Департамента социального развития региона о внесении важных изменений.

С 1 марта 2025 года средства Югорского семейного капитала можно будет использовать на строительство индивидуального жилья, осуществляемое подрядными организациями с применением счетов эскроу. Директор Департамента социального развития Югры Антон Терехин отметил: «Предлагаемая норма разработана по аналогии с федеральным законодательством».

Также на заседании предложили рассмотреть возможность обналичивать остаток средств семейного капитала, если сумма на счету не превышает 10 тысяч рублей. «В августе на федеральном уровне уже принята такая мера. У нас под нее подпадают порядка 2700 семей», — добавил Антон Терехин. Руслан Кухарук поручил детально проработать этот вопрос и представить его на обсуждение.

В 2024 году сумма Югорского семейного капитала составляет 177 тысяч рублей. Программа доступна для жителей округа, зарегистрировавших рождение или усыновление второго и последующих детей в органах ЗАГС Югры.

Кроме того, правительство Югры работает над усилением мер безопасности для многодетных семей и тех, кто находится в социально опасном положении. «Нормативно закрепляем возможность предоставления единовременной помощи на оплату расходов многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении, на приобретение пожарных извещателей. Необходимо совместно с социальными учреждениями и муниципалитетами включиться в работу по установке извещателей», – отметил Руслан Кухарук.


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Сегодня в 19:43, просмотров: 85, комментариев: 0
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