Синоптики обещают аномально теплую погоду в Сургуте

Уже сегодня вечером, 15 ноября, в Сургуте ожидается заметное потепление. Температура воздуха приблизится к нулевой отметке, а с понедельника будет несколько дней с «плюсом». Об этом сообщает Уральский гидрометцентр в своем телеграм-канале.

«Продукция численных моделей подтверждает прогноз по устойчивому широтному переносу теплого воздуха с центральной Атлантики на восток до Урала и Западной Сибири. Такое движение определит циклон над Баренцевым морем, который в перспективе распластается, охватит всё арктическое побережье Европы, Урала, Западной Сибири, заблокировав до конца второй декады месяца доступ арктическому воздуху на сушу», – заявили в источнике.

Синоптики добавили, что погода с 15 по 20 ноября будет теплее нормы на четыре-семь градусов.