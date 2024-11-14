В Югре отмечают Всемирный день борьбы с диабетом

Сегодня, 14 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. На начало 2024 года в Югре зарегистрированы 66 261 пациент с этим заболеванием. Из них 3 184 человека страдают диабетом первого типа, а 63 077 человек − диабетом второго типа. Об этом рассказал Роспотребнадзор ХМАО.

«Диабет − это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением углеводного обмена и высоким уровнем глюкозы в крови. Это заболевание может серьезно повредить организму, особенно нервной системе и кровеносным сосудам», − напомнили в ведомстве.

Диабет первого типа чаще диагностируется в детстве и требует регулярного введения инсулина. Второй тип затрагивает в основном людей старше 40 лет и развивается на фоне избыточного веса, малоподвижного образа жизни и генетической предрасположенности. Кроме того, существует гестационный диабет, возникающий во время беременности. Обычно он проходит после родов, но может повысить риск развития диабета 2 типа в будущем.

Специалисты напоминают, что эффективная профилактика заболевания основана на соблюдении здорового образа жизни. Регулярное питание с упором на овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, физическая активность, отказ от курения и поддержание нормального веса помогают снизить риск развития диабета второго типа.

Медики также советуют регулярно проверять уровень сахара в крови и быть внимательными к симптомам, таким как сильная жажда, частое мочеиспускание и резкая потеря веса.

Ранее китайские ученые впервые смогли вылечить диабет первого типа с использованием перепрограммирования клеток пациента.