Ввести туристических налог планируют уже в пяти муниципалитетах ХМАО

Четыре муниципалитета ХМАО заявили о планах ввести туристический налог. Ранее такое решение приняли депутаты в Нягани, сейчас же о нем задумались в Лангепасе, Покачах, Радужном и Нефтеюганском районе. Об этом сообщает NEFT.

«В следующем году, по предварительным подсчетам, в Нягани поступления от налога составят около 2,7 млн рублей. Примерно в такую же сумму оценивают доход от введения налога в Нефтеюганском районе. В Лангепасе, Покачах и Радужном возможные поступления от налога будут значительно меньше − 256,1 тысячи, 228,4 тысячи и 150 тысяч рублей соответственно», − говорится в сообщении.

Так, вопрос о введении туристического налога рассмотрят уже на следующем заседании думы Лангепаса. «Согласно проекту, ставка такого налога с января 2025 года составит 1%, а затем будет ежегодно повышаться на один процентный пункт, с 2029 года предлагается установить ее на уровне 5%», − добавляет газета «Звезда Лангепаса».

Напоминаем, налог будут начислять владельцам гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов. Обязательное условие ‒ гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения.