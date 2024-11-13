В Ямале прошла встреча губернаторов Югры, ЯНАО, Тюменской области и Якутии

В Салехарде прошел трехдневный образовательный интенсив для управленческих команд Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа. Встреча стала площадкой обмена опытом между руководителями регионов и их командами, с целью изучения и внедрения лучших региональных кейсов.

В мероприятии приняли участие губернаторы четырех северных регионов: Руслан Кухарук (Югра), Александр Моор (Тюменская область), Айсен Николаев (Республика Саха) и Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ). Программа включала презентации практик по шести направлениям: государственное управление и кадры; здравоохранение и социальная защита; образование и молодежная политика; культура и спорт; строительство, транспорт и ЖКХ; экономика, имущество и агропромышленный комплекс. Гостям показали, как эти решения помогают жителям Ямала получать услуги быстро и качественно.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил важность такого межрегионального взаимодействия: «Шестой год у нас существует такой формат обмена опытом между друг другом и, наконец, мы собрались четырьмя регионами вместе. При формировании программы сделали акцент на общении по профильным направлениям, очень важно, чтобы между нами появлялись настоящие дружеские связи - уверен, это будет помогать выходить на другой уровень межрегионального взаимодействия. Наши субъекты во многом похожи - они играют ключевую роль с точки зрения развития экономики страны, все являются Севером России и занимают огромную по площади территорию. Но еще нас объединяет то, что мы всегда привыкли быть первыми, лучшими в своих направлениях. Поэтому очень важно, чтобы мы оставались в союзе наших четырех регионов, делились друг с другом самыми эффективными управленческими решениями, которые будут способствовать развитию наших регионов».

Губернатор Югры Руслан Кухарук также подчеркнул значимость такого сотрудничества: «Для нас такое совместное мероприятие — возможность узнать от экспертов современные направления развития и мировые тренды, определиться, какие векторы сегодня являются ключевыми и базовыми в целом для каждого из регионов и, конечно, такие встречи - это площадка для обмена опытом, который есть у Югры, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия) в части создания объектов городской среды, социальной и транспортной инфраструктуры, культуры и спорта. Каждый из регионов вносит серьезный вклад в развитие страны. И здесь мы понимаем, насколько у нас много общего — суровые климатические условия, подходы, которые мы реализуем в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ».

В рамках интенсива также состоялась личная встреча губернаторов, на которой они обсудили общие задачи, связанные с социально-экономическим развитием северных субъектов и повышением качества жизни населения. Руслан Кухарук поделился итогами встречи в своих социальных сетях: «На рабочей встрече с Дмитрием Андреевичем Артюховым, Александром Викторовичем Моором и Айсеном Сергеевичем Николаевым обсудили реализацию совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, сферы недропользования и туризма. Сошлись во мнении, что союз четырех северных регионов создает прочную основу для процветания каждого из субъектов, позволяет легче адаптироваться к современным вызовам и быстрее находить эффективные решения».