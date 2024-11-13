Губернатор Югры вновь стал сопредседателем ВАРМСУ

Губернатор Югры и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Руслан Кухарук стал одним из ключевых спикеров на открытом диалоге «Муниципалитеты как опора государственного управления», организованном ВАРМСУ. В обсуждении приняли участие заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сопредседатели ВАРМСУ Андрей Шевченко и Ирина Гусева, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Наталия Ибрагимова, а также другие высокопоставленные эксперты и специалисты, включая руководителя Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Главной целью мероприятия стало подведение итогов работы ВАРМСУ за 2024 год и обсуждение приоритетных задач на 2025 год. Участники диалога затронули вопросы укрепления муниципалитетов как основного звена государственного управления, обсудили важность прямого взаимодействия между гражданами и органами власти, а также наметили пути дальнейшего развития местного самоуправления.

Член Общественной палаты России, политолог и руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына в своем выступлении подчеркнула значимость ВАРМСУ, отметив, что организация объединяет 18 тысяч глав муниципалитетов, играющих важную роль в формировании государственной политики. «Представители муниципальной власти находятся на передовой с людьми, выступая главным звеном между гражданином и государством. Муниципальная власть также является важным социальным лифтом – более 30 действующих губернаторов ранее были муниципальными служащими, в их числе и губернатор Югры Руслан Кухарук», – отметила она.

Руслан Кухарук, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул роль ВАРМСУ как платформы, способствующей налаживанию прямого диалога между населением и органами государственной власти. «Это, конечно, серьезный труд, направленный на решение серьезных задач, которые сегодня стоят перед Государством, обозначенных Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. К их выполнению мы должны подходить совместно, как и к тем задачам, которые перед нами ставят жители наших городов, регионов», – заявил глава Югры.

Кроме того, Губернатор выделил ключевую роль муниципальных образований в развитии страны, отметив важность сосредоточения усилий именно на уровне городов и районов. «Уверен, что сегодня развитие регионов нашей страны возможно только при условии развития муниципалитетов, входящих в их состав. Именно на развитие городов и районов должны быть сосредоточены первоочередные усилия органов власти всех уровней. Работать надо там, где живут люди. Считаю, что такой подход является залогом успеха будущего наших населенных пунктов и всей страны», – добавил Руслан Кухарук.

Впоследствии делегаты VII Съезда ВАРМСУ избрали сопредседателями Андрея Шевченко, Ирину Гусеву, Руслана Кухарука и Галину Данильченко.