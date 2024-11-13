В Югре при ДТП пострадали четыре взрослых и ребенок

Вчера, 12 ноября, в Югорске столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 30-летняя владелица «Kia» превысила скорость, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Opel», сообщает ГАИ Югры.

«12 ноября 2024 года около 17:25 на улице Югорская в городе Югорск, 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia», по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, вследствие чего, допустила столкновение с автомобилем «Opel», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадали пять человек: оба водителя, пассажир Kia и два пассажира Opel, в том числе шестилетний мальчик.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых шесть человек получили травмы, среди них один несовершеннолетний.