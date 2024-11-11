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​В Ханты-Мансийске прошло масштабное обучение для работников «Добро.Центров» со всей России

В Югре завершен обучающий интенсив для сотрудников добровольческих центров

​В Ханты-Мансийске прошло масштабное обучение для работников «Добро.Центров» со всей России
Фото admhmao.ru

В Ханты-Мансийске завершился второй обучающий интенсив для сотрудников и руководителей «Добро.Центров» в рамках масштабного проекта по развитию добровольчества в России. На базе молодежного образовательного центра «Добрино» участники из более чем сорока регионов страны в течение трех дней перенимали опыт и развивали ключевые компетенции, чтобы укрепить свои знания в сфере некоммерческих организаций, гражданской активности и студенческого добровольчества.

Свыше ста представителей «Добро.Центров» погрузились в насыщенную программу, включавшую мастер-классы, тренинги и лекции, направленные на укрепление взаимодействия с органами власти, работу с нормативно-правовыми документами и освоение цифровых инструментов. Особое внимание было уделено системному мышлению, которое помогает эффективно выстраивать сети «Добро.Центров». «Прежде всего развитие системного мышления — это про целостную картинку, про то, как правильно определять взаимосвязи элементов, цель, путь, куда мы идем. Как оптимально развиваться и выстраивать систему или сеть “Добро.Центров”, чтобы повышать уровень гражданского участия», — пояснил спикер Александр Горбунов из Москвы.

Участники также учились формулировать идеи на языке бизнеса и осваивали принципы сторителлинга, что важно для привлечения внимания к добровольческим проектам. Екатерина Юкляевская, участница из Ленинградской области, поделилась своими впечатлениями: «В Ханты-Мансийске я в первый раз, и мне здесь очень нравится. Город встретил гостеприимно. И вообще, по своему опыту хочу сказать, что северные города мне нравятся намного больше, чем южные. Атмосфера, люди — все так сложилось, что прямо мое».

Обучение в Ханты-Мансийске оказалось не только продуктивным, но и вдохновляющим. Участники отметили, что образовательные интенсивы способствуют развитию волонтерских центров и укрепляют связи между активистами из разных регионов. Софья Оводнева из Красноярска подчеркнула важность таких мероприятий: «Мне очень важно развивать в нашем городе добровольчество и волонтерство. И поэтому здесь хотелось бы почерпнуть главные, фундаментальные принципы, положения, понятия, как это сделать правильно, чтобы этот механизм работал».

Интенсив открыл директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, отметив, что создание устойчивой экосистемы для НКО и добровольцев требует системного подхода. «Экосистема — это про живое. Нельзя заниматься только инфраструктурой и забыть про другие механизмы. Нет. Все взаимосвязано и важно. В Югре мы начали выстраивать работу так, чтобы волонтерам было удобно пользоваться нашими сервисами. У нас есть матрица самых разных механизмов, этими кейсами мы хотим поделиться и с другими регионами. Вместе мы сможем создать новую культуру взаимоотношений государства и общества, где поддержка НКО и добровольчества станет системной и устойчивой», — рассказал Яков Самохвалов.

Заместитель председателя совета Ассоциации Добро.рф Алина Яшина акцентировала внимание на необходимости вовлечения всех возрастных групп в волонтерскую деятельность: «Для того, чтобы волонтерская деятельность стала эффективной, важно вовлекать не только молодых людей, но и взрослое население, людей старше 35 лет. Сейчас период для того, чтобы построить планы на ближайшее десятилетие. Ставка на комплексное развитие третьего сектора, чтобы общество доверяло НКО, как волонтерам и добровольческим центрам».

Завершением интенсива стала защита модульных карт, созданных участниками для развития своих «Добро.Центров». Эти наработки могут стать основой для будущих проектов, направленных на улучшение общества. «Роль развития “Добро.Центров” велика. Сегодня степень развития гражданского общества оценивается в первую очередь по уровню доверия граждан друг к другу. Если посмотреть на результаты исследований, то более 70% граждан готовы объединяться для совместных действий. Это неплохие результаты, и самое главное, что год от года они повышаются», – отметила Мария Морозова, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.


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Сегодня в 20:50, просмотров: 92, комментариев: 0
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