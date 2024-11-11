ХМАО вошел в пятерку регионов по доступности ипотеки

Пятую строчку в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой в России занял ХМАО. Средний процент ипотечного платежа от зарплаты в округе составляет 37,5%, следует из исследования РИА Новости.

«Первую строчку в рейтинге по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек занял Чукотский автономный округ с 28,8%. Затем следует Ненецкий автономный округ с 30,7%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%. На четвертом и пятом местах расположились Магаданская область ‒ 35,3% и Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 37,5%», ‒ говорится в сообщении.

По словам издания, почти все лидеры рейтинга ‒ северные и удаленные регионы.