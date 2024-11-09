Молодой сургутянке удалили опухоль в полости сердца

Около двух лет назад 24-летнюю сургутянку начали беспокоить сжимающие боли в левой половине грудной клетки и одышка при небольшой физической нагрузке. В январе 2024 года к этим симптомам добавилось головокружение и потеря сознания. Лишь спустя полгода девушка обратилась за помощью к врачам, сообщает пресс-служба БУ ХМАО «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

«По результатам эхокардиографии и мультиспиральной компьютерной томографии была обнаружена миксома – редкое доброкачественное новообразование в полости сердца. Размеры опухоли составляли 3,7*2,8 см, занимая больше половины левого предсердия. По форме миксома на снимке КТ напоминала цветок. Врачи-рентгенологи точно установили положение, этиологию новообразования, определив показания для плановой госпитализации и дальнейшего оперативного лечения», – говорится в сообщении.

Операция прошла успешно, пациентку выписали домой. В дальнейшем она будет наблюдаться у кардиолога и терапевта по месту жительства.