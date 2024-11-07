Губернатор Югры открыл детский сад «Ромашка» в Нижневартовске

В Нижневартовске открылся новый детский сад «Ромашка», оснащенный по последним технологическим стандартам. Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил учреждение в рамках своей рабочей поездки и принял участие в торжественном открытии.

Детский сад «Ромашка» стал первым в муниципалитете объектом, построенным с использованием технологии информационного моделирования зданий (BIM). Эта методика предполагает создание интеллектуальной 3D-модели, которая позволяет управлять документами, координировать процессы и моделировать на протяжении всего жизненного цикла проекта. Благодаря такому подходу объект проектировался как единое целое, что значительно повысило эффективность его строительства и дальнейшего использования.

«Одной из первых точек поездки в Нижневартовск стал третий корпус детского сада в 21 микрорайоне. Сегодня он открылся для первых 80 воспитанников. Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов. Заведующая детского сада Татьяна Николаевна Градюк рассказала о функциональном наполнении учреждения. Для детей созданы два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, шахматная, мультипликационная студия, фито-комнаты и другие кабинеты дополнительного образования. Поручил городской администрации проработать вопрос благоустройства пешеходной зоны вблизи детского сада», – поделился Руслан Кухарук.

Детский сад оснащен всем необходимым для гармоничного развития и образования детей. В учреждении функционируют два музыкальных зала, оборудованный бассейн, компьютерный класс для освоения цифровых навыков, шахматная комната для интеллектуальных игр, мультипликационная студия и даже фито-комнаты, где дети могут укреплять здоровье в специально оборудованных пространствах. Также предусмотрены различные кабинеты для занятий дополнительным образованием, что делает детский сад не просто местом для присмотра за детьми, но и полноценным образовательным центром.

Заведующая учреждением Татьяна Градюк рассказала о применении в работе с детьми образовательных наборов проекта «Успех каждого ребенка», направленных на развитие технического мышления и навыков программирования у воспитанников. «Благодаря данной программе наши воспитанники стали абсолютными победителями регионального этапа конкурса “Инженерные кадры России”. Наши ребята прошли в очный этап конкурса и заняли почетное второе место в инновационном центре “Сколково” в Москве», – отметила воспитатель Наталья Жуйкова.