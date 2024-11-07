Губернатор Югры решил судьбу нижневартовского долгостроя

В Нижневартовске возобновлено строительство жилого дома в 21 микрорайоне, работы на котором были заморожены в течение десяти лет. Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках рабочей поездки посетил строительную площадку и рассказал о принятых мерах по завершению объекта. Это один из нескольких случаев, когда региональные власти принимают активные меры для оживления объектов незавершенного строительства.

«Сегодня посетил один из подобных объектов – наемный дом в 21 микрорайоне Нижневартовска. Работы на нем заморожены вот уже 10 лет. Приняли решение завершить строительство, переквалифицировав объект в арендное жилье. Сейчас ведется разработка концепции дома, а также обследование уже существующих конструкций. Разрешение на возобновление работ уже получено. Потребность по использованию арендного жилья будет определяться совместно муниципалитетом и регионом», – отметил Руслан Кухарук.

Ранее, в ходе летних рабочих поездок по муниципальным образованиям, губернатор поручил главам муниципалитетов и строительному блоку Правительства региона провести анализ всех объектов незавершенного строительства и выработать решения по каждому из них. В результате, был выработан план по возобновлению строительства данного жилого комплекса.

На объекте запланировано 318 квартир, которые будут сданы в аренду жителям с уже выполненным ремонтом и меблировкой. Приоритетное право на получение такого жилья получат определенные категории граждан, включая привлекаемых специалистов и молодые семьи. Генеральный директор АО «ЮГС» Иван Дружинин уточнил текущий статус проекта: «В числе задач, которые сейчас решаем – разработка концепции, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений и производству демонтажа наружных перегородок для аттестации бетонных конструкций».

Площадь жилого дома составляет более 17 700 квадратных метров. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к концу 2025 года, обеспечив значительное количество арендного жилья, которое поможет решить проблемы с привлечением специалистов и поддержкой молодых семей в регионе.