Югорчанам представили предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

За пять лет, с 2020 по 2024 год, в Югре построили и реконструировали более 130 км дорог, а также выполнили капитальные и текущие ремонты на участках общей протяженностью более 755 км. Эти работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Среди них:

Региональные дороги: построено и реконструировано 99,3 км, отремонтировано 408,6 км;

Местные автодороги: построено и реконструировано 31,5 км, отремонтировано 346,4 км.

В 2024 году планируется отремонтировать еще 61 км дорог, включая 48 км региональных и 13 км местных дорог в агломерациях, добавили в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

Ожидается, что в рамках проекта доля качественных региональных дорог достигнет 88,6%, а городских агломераций – 86,8%.