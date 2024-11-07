В Нижневартовском районе столкнулись два автомобиля, травмы получили водитель и пассажир

Накануне утром, 6 ноября, на автодороге «Нижневартовск − Излучинск» произошло ДТП с двумя пострадавшими из-за неудачного разворота. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 07:00 на 8 км автодороги «Нижневартовск - Излучинск» в Нижневартовском районе 49-летний водитель «Changan», по предварительным данным, при развороте от правого края проезжей части, не предоставил преимущество и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Nissan», − говорится в сообщении.

В результате виновник автоаварии и 50-летняя пассажирка Nissan получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.