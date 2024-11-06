Губернатор ХМАО вошел в топ самых влиятельных руководителей регионов РФ

В топ самых влиятельных глав субъектов РФ вошел губернатор Югры Руслан Кухарук. В этом рейтинге он поднялся с 19-го на 15-е место, сообщает агентство политических и экономических коммуникаций.

«Перспективным каналом коммуникации России с зарубежными государствами становятся региональные проекты в культурной и образовательной сфере. Так, глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в ходе VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, акцентировал внимание на реализуемой регионом инициативе «Неделя русского языка в зарубежных государствах», позволившей привлечь несколько сотен иностранных студентов в вузы округа», – указали в сообщении.

Отметим, что Руслан Кухарук мог оказаться на 14-м месте в топе, однако он уступил на одну позицию губернатору Тюменской области Александру Моору.