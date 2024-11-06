Зимнюю трассу в Югре открыли раньше других регионов России

Жители и гости Ханты-Мансийска уже могут встать на лыжи. В этом году Югра первая в стране открыла зимнюю трассу для спортсменов. Прокладывать ее начали еще в октябре, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Встать на лыжи раньше всех жителям и гостям Ханты-Мансийска помогла уникальная технология, которая позволяет сохранить снег. Поэтому трассу в Центре зимних видов спорта начали прокладывать еще в октябре», – говорится в сообщении.

Отметим, что зимняя трасса стала длиннее на 3 000 метров, теперь ее протяженность составляет восемь километров. Обустраивали ее с учетом пожеланий и рекомендаций главных тренеров Югры и России по лыжным гонкам и биатлону.