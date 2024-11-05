Югра отметила День народного единства

В Югре масштабно отметили День народного единства. Праздничные мероприятия прошли во всех городах региона. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей автономного округа, подчеркнув важность сплоченности и поддержки друг друга в непростые времена: «Важнейший для нашей страны праздник неразрывно связан с подвигом народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, отстоявших родную землю от захватчиков. День народного единства − напоминание о том, насколько важно сплочение всех граждан страны, чтобы ответить на внешние угрозы и преодолеть трудности».

По словам губернатора, жители Югры – часть большой российской семьи, объединенной общими ценностями и готовностью поддерживать друг друга. «Югра своих не бросает! Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, согласия и процветания! Мирного неба всем нам», – добавил Руслан Кухарук.

В Сургуте, где проживают представители 110 национальностей, День народного единства отметили серией мероприятий, рассчитанных на участие всей семьи. «В сложных ситуациях мы, россияне, объединяемся для того, чтобы отстоять своё Отечество, свободу и независимость, – обратился к участникам торжественного мероприятия глава Сургута Максим Слепов. – Специально к этому празднику попросил разместить образ Спаса Нерукотворного на сцене. Именно с этим символом со времён битвы на поле Куликовом русские дружины выходили на борьбу с врагом, а сегодня он является символом Победы русских и борьбы за нашу свободу. Мы разные, но мы едины, и это подтверждается нашим символом Победы – Спасом Нерукотворным на нашем стяге. Победа будет за нами. Так было всегда, и так будет сейчас. С праздником, с Днем народного единства!»

Ольга Леснова, руководитель дома дружбы народов, поделилась значимостью этого праздника: «В моей семье особо почитают этот праздник. Всегда дети спрашивают: “Мама, а кто мы по национальности?” И тут у мамы тоже возникает вопрос: как ответить детям правильно? Я всегда говорю, что люди, проживающие в России – это все россияне».

В рамках празднования в Сургуте жители могли посетить музейный комплекс «Старый Сургут», где были организованы мероприятия для всех возрастов. Театр куклы и актёра «Петрушка» представил интерактивный спектакль «Древо» о семейных ценностях, унаследованных от казаков, основателей Сургута. Гости комплекса также могли попробовать таёжный чай, познакомиться с головоломками коренных народов Югры и поучаствовать в квизе, вопросы которого были посвящены национальным традициям. За праздничные выходные более двух тысяч человек посетили мероприятия в Сургуте, большинство из которых пришли с детьми и родственниками, что, как отметили организаторы, символизирует единство и силу семейных ценностей.

Традиционным элементом празднования стало торжественное вручение паспортов юным гражданам Югры в Ханты-Мансийске. Среди получивших главный документ гражданина России были победители олимпиад, активисты и волонтеры. Обращаясь к юным гражданам, губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул их вклад в развитие страны: «Несмотря на юный возраст, школьники достигли уже значительных результатов. Они – настоящие патриоты, вкладывающиеся в будущее Югры и России».

После вручения паспортов молодёжь смогла пообщаться с участниками специальной военной операции, что стало особым событием дня. «Уверен, будущее Югры и России – в надежных руках. Еще раз поздравляю, желаю успехов!» – добавил глава региона, обращаясь к юным жителям округа.

Важной частью праздника в этот раз стало проведение просветительского марафона «Знание. Первые» – единственной площадкой для этого мероприятия на Урале стал Ханты-Мансийск. «В День народного единства Ханты-Мансийск стал основной площадкой марафона для всех регионов Уральского федерального округа. Вместе с политиками, учеными, спортсменами и другими экспертами присоединился к марафону как лектор. Рассказал о работе в должности Губернатора Югры, принципах, которыми руководствуюсь при принятии решений. Главное – это обратная связь с жителями», – подчеркнул Руслан Кухарук.