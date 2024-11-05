Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск получили высокие баллы за цифровизацию

Югра вошла в топ-15 регионов России по уровню цифровизации. Эксперты оценили, насколько активно города внедряют IT-решения для повышения комфорта и безопасности жителей, а также уровень их участия в проекте «Умный город».

«В рейтинге IQ-городов Сургут занял 7-ю строчку (получив 79,06 балла из 120), 33-ю — Нижневартовск (53,62 балла). А Ханты-Мансийск в своей категории стал 13-м (100,09 балла). В сотню сильнейших попал и Нефтеюганск (31,83 балла)», − рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

Итоги рейтинга опубликовали в альманахе «Умный город», который рассказывает о проектах цифровизации городского хозяйства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика».

Напоминаем, ранее Югра опустилась на девятое место в рейтинге доходов населения.