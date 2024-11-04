Югра приняла самолеты, не долетевшие до Норильска

Несколько рейсов, направлявшихся в Норильск, вынуждены были сделать незапланированные остановки из-за плохих погодных условий. В качестве запасных аэродромов для посадки были выбраны аэропорты Сургута и Нижневартовска. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортный цех».

Так, в Сургуте приземлился самолет авиакомпании «NordStar», который вылетел из Новосибирска. Представители аэропорта сообщают, что борт будет отправлен в Норильск, как только позволят погодные условия.

Пассажиры еще одного рейса NordStar, летевшие из Санкт-Петербурга, сейчас ожидают вылета в Норильск в аэропорту Нижневартовска. При благоприятной погоде лайнер планируется отправить в 16 часов.