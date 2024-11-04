В Ханты-Мансийске прошли Дни финно-угорской литературы

В Ханты-Мансийске завершилась Вторая Всероссийская конференция финно-угорских писателей с международным участием. Это мероприятие, известное как Дни финно-угорской литературы в Югре, направлено на развитие письменного творчества, сохранение языков и укрепление этнической идентичности финно-угорских народов. Программа, включающая образовательные и культурные мероприятия, впервые охватывает не только Ханты-Мансийск, но и другие города Югры — Нефтеюганск и Сургут.

Открывая конференцию, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил важность этой встречи, подчеркнув, что Югра активно участвует в процессах роста национального самосознания и укрепления взаимосвязи народов: «Это важное событие объединяет представителей международного литературного мира. Югра выступает полноправным и активным участником процессов, направленных на рост национального самосознания и укрепление взаимосвязи народов, живущих в разных странах мира». Губернатор также выразил надежду, что конференция станет площадкой для выработки современных подходов к развитию финно-угорской литературы.

В работе конференции приняли участие порядка 200 литераторов, переводчиков, этноблогеров и представителей науки. В центре внимания — актуальные вопросы сохранения финно-угорской литературы, роль книги в поддержании традиционных ценностей народов России, а также перспективы книгоиздания в Югре и других финно-угорских регионах страны.

«В числе таких механизмов – грантовая поддержка, премии губернатора в области литературы, премии Правительства Югры по поддержке родного языка. Также мы планируем усилить работу по издательской деятельности, которая сегодня также реализуется через грантовую поддержку. Безусловно, это является очень важным для писателей и поэтов. Ряд мероприятий также содержится и в плане по реализации Года родного языка Югры, – подчеркнула заместитель губернатора Елена Майер. – Уверена, что работа конференции позволит получить значимые результаты и сформировать творческие связи, а наши гости смогут насладиться красотой северной природы на югорской земле, познакомиться с Ханты-Мансийском, Сургутом и Нефтеюганском».

С началом работы мероприятия открылась и XI региональная книжная выставка «Югорика», которая в этом году расширила свою географию, охватив финно-угорские территории России. Кроме того, состоялось награждение лауреатов конкурса «Югорская книга – 2024». В рамках деловой программы прошла II региональная конференция «Чтение в Югре», на которой обсуждали вопросы сохранения национальной литературы и значение ее популяризации среди молодежи.

Особое внимание в дни конференции уделено поддержке молодых авторов. Помимо деловой программы, конференция включает образовательные мероприятия: участники прошли школу переводчика, семинар для финно-угорских драматургов и этноблогеров, а также мастерскую для начинающих писателей. В рамках культурно-просветительской программы для широкой аудитории проводятся встречи с писателями, презентации книг и выставки. Одним из ярких событий стало поэтическое состязание «Поэтические дуэли», в котором участвуют молодые авторы из финно-угорских регионов.

Еремей Айпин, писатель и председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе Югры, подчеркнул, что сохранение и распространение финно-угорской литературы является одной из ключевых задач мероприятия: «Писатели работают, книги издаются. Самое главное, чтобы эти книги доходили до наших читателей, прежде всего, до молодежи. Это основная и главная задача нашей финно-угорской литературы».

Мероприятия конференции транслировались в прямом эфире, чтобы жители и гости региона могли подключиться к дискуссиям и встречам. Дополнительная информация о событиях и материалы о конференции доступны на сайте Государственной библиотеки Югры, которая выступает организатором конференции вместе с Правительством Югры и другими учреждениями.

Дни финно-угорской литературы в Югре проходят в рамках программы Международного десятилетия языков коренных народов (2022–2032 гг.). Партнеры мероприятия — Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Югорский государственный университет, Научно-библиотечный центр, Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева и другие организации, активно участвующие в сохранении культурного наследия региона.