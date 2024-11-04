Таксистка из Урая помешала мошенникам обмануть пенсионера

В Урае сотрудница такси помогла 81-летнего пенсионеру, который пытался отдать сумку с деньгами мошенникам. Мужчину обманули, используя классическую схему: якобы его дочка попала в ДТП.

«Курьером оказалась 35-летняя жительница Урая. Сотрудница такси сразу заподозрила, что в отношении заявителя совершаются мошеннические действия. Связавшись с руководителем службы такси и сотрудниками полиции, женщина не позволила довести преступный умысел до конца, сохранив денежные средства пожилого мужчины», – рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Полицейские отметили сотрудницу такси и ее начальника благодарственными письмами.