Югорчане заказывают Дедов Морозов и Снегурочек уже в октябре

С приближением Нового года в ХМАО заметно вырос спрос на праздничные услуги, сообщают «Авито Услуги». Уже в октябре 2024 года аналитики платформы отметили, что запросы на услуги новогодних представлений с Дедом Морозом и Снегурочкой увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом.

Особая популярность наблюдается у проката карнавальных костюмов: интерес к этой услуге поднялся на 68%. В аренду можно взять не только классические костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но и более экзотичные наряды, такие как образы тренера по аэробике, бандита 90-х и даже Змея Горыныча.

Популярность новогодних шоу также значительно возросла: интерес к заказу новогодних программ вырос на 60%, особенно востребованы научные шоу для детей, спрос на которые увеличился на 125%. Цены на эти представления стартуют от 9 тысяч рублей. Заказчики также интересуются шоу мыльных пузырей и световыми представлениями, которые стали популярнее на 129% и 50% соответственно.

Серьезный рост наблюдается и в бронировании танцевальных и музыкальных коллективов для корпоративных мероприятий — спрос на них увеличился на 350% и 133% соответственно.

Также югорчане активнее стали заказывать праздничное оформление пространств. Спрос на бронирование фотозон вырос в 19 раз, а услуги по оформлению столов и стульев стали популярнее на 56% и 160% соответственно.