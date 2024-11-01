Правительство Югры подготовило параметры бюджета на 2025 год

На заседании правительства Югры был одобрен проект закона о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, бюджет сохраняет социальную направленность, значительная часть средств будет выделена на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, спорт и поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Югры на 2025 год составит 387,2 млрд рублей, на 2026 год – 404,6 млрд рублей, а на 2027 год – 407,5 млрд рублей. Расходы, в свою очередь, составят 443,0 млрд рублей на 2025 год, 443,9 млрд на 2026 год и 442 млрд на 2027 год. Дефицит бюджета планируется снизить с 55,8 млрд рублей в 2025 году до 34,5 млрд рублей в 2027 году.

«Мы к этому документу подошли комплексно. Работа велась при участии и окружных департаментов, и глав муниципальных образований Югры», — подчеркнул Кухарук. Он добавил, что одним из приоритетов станет увеличение финансирования на капитальный ремонт, строительство и обновление дорог в округе: «Предполагается увеличение практически в два раза тех средств, которые традиционно закладывались на мероприятия, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и строительством дорог».

Заместитель губернатора и директор департамента финансов Югры Вера Дюдина отметила, что бюджет составлен на основе базового прогноза социально-экономического развития региона на предстоящие годы. Основными целями бюджета станут поддержка семей, создание условий для рождения и воспитания детей, снижение уровня бедности и обеспечение занятости населения.

Также проект бюджета предусматривает обновление подвижного состава общественного транспорта на муниципальных маршрутах и обеспечение транспортной безопасности. Планируется выделение средств на пассажирские перевозки всеми видами транспорта, включая водный, воздушный и железнодорожный.

Программа строительства до 2027 года включает 44 новых объекта, из которых 32 будут в социальной сфере, а 12 – в жилищно-коммунальном комплексе. На развитие социальной сферы в 2025 году выделят 306 млрд рублей, что составляет 69,1% от общего объема бюджета. На финансирование национальной экономики, ЖКХ и охрану окружающей среды предусмотрено 84,8 млрд рублей (19,2% от общего объема расходов).

Проект бюджета одобрен правительством Югры и направлен на рассмотрение в Думу автономного округа.