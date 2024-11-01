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​Снег, метели и порывистый ветер: как Югра встретит первые выходные ноября

В Югре на выходных ожидается ветреная и снежная погода

​Снег, метели и порывистый ветер: как Югра встретит первые выходные ноября
Фото: ru.freepik.com

Выходные в Югре пройдут под знаком облачности, осадков и сильного ветра. Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В субботу, 2 ноября, югорчан ожидают небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В Нижневартовском районе ночью осадков не ожидается. Юго-восточный ветер достигнет 7-12 м/с, с порывами до 18 м/с, температура ночью опустится до -9 °С при прояснениях, днем − до -3 °С.

В воскресенье, 3 ноября, в регионе также будут облака с прояснениями и осадки. Местами пройдут метели, возможен гололед. Южный ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 19 м/с. Ночью температура составит от 0 до -5 °С, а днем − от -4 до +5 °С.

В понедельник, 4 ноября, осадки сохранятся, местами ожидаются снег и метель. Порывы ветра будут достигать 20 м/с, а температура воздуха ночью составит -1,-6 °С, днем − от -3 до +2 °С.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 15, комментариев: 0
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