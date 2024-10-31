В Пыть-Яхе произошло ДТП с двумя пострадавшими

Вчера, 30 октября, в Пыть-Яхе 33-летний водитель «Honda» не уступил дорогу «ПАЗ» и столкнулся с ним. Об этом сообщает ГАИ Югры.

«30 октября около 23:07 в городе Пыть-Ях, 33-летний водитель «Honda», на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу «ПАЗ», под управлением 61-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадал виновник инцидента и его 29-летний пассажир.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один ребенок.