В ХМАО возбудили уголовное дело из-за ЖК, сданного без канализации

В Нижневартовске возбудили уголовное дело по факту халатности, из-за которой жильцы в ЖК «Европейский» могут остаться без электричества и тепла этой зимой. Комплекс ввели в эксплуатацию с нарушениями: в частности, его не подключили к системе водоотведения.

Жалобы жителей к застройщику и в контролирующие органы не принесли результата, после чего ситуацией заинтересовались следователи.

«По поручению Председателя Следственного комитета РФ следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», − сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование находится под контролем главы Следственного управления Михаила Мокшина.

Ранее на больницу Нефтеюганска возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки.