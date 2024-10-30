Массовые задержки рейсов в городах ХМАО «ЮТэйр» объяснили непогодой

Авиакомпания «ЮТэйр» два дня подряд задерживала рейсы в городах ХМАО из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал «NEFT».

«Из-за неблагоприятной погоды в Кургане и Игарке (Красноярский край) произошли изменения в структуре расписания полетов в Югре», − говорится в сообщении.

С массовыми задержками столкнулись в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Сейчас почти все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию. Есть задержка в направлении Ханты-Мансийск − Пальяново, информация отображена на онлайн-табло.