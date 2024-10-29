Почти каждый второй житель ХМАО сталкивался с некорректным поведением руководства

Почти половина жителей ХМАО отметила, что сталкивалась с абьюзивным отношением со стороны начальства. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

«Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз)», – сообщают в исследовании.

С абьюзом со стороны коллег сталкивались 36% опрошенных. Наиболее частые жалобы касались психологического давления (18%), сплетен (11%), публичной критики (10%) и необоснованных придирок (7%).

Женщины чаще мужчин рассказывали о неподобающем отношении со стороны руководства и коллег. Абьюз со стороны начальства больше всего отмечали респонденты в возрасте 35-44 лет, а со стороны сослуживцев – работники до 34 лет.