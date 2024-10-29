16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,2300   EUR  105,2229  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Фельдшер из ХМАО спас пассажира на высоте нескольких тысяч метров

Врач из Югры спас пассажира во время полета из Сочи в Самару

​Фельдшер из ХМАО спас пассажира на высоте нескольких тысяч метров
Фото: Депздрав Югры

Во время рейса Сочи – Самара одному из пассажиров стало плохо прямо на борту самолета. Мужчина побледнел, сильно вспотел и на несколько секунд потерял сознание. В критический момент на помощь пришел фельдшер Степан Алексеев из Нижневартовска, который оказался среди пассажиров и незамедлительно предложил свою помощь. Об этой истории рассказали в пресс-службе Депздрава ХМАО.

«После взлета через 30 минут со слов супруги пассажира ему стало плохо, побледнел, был весь мокрый, затем потерял сознание на несколько секунд. Обратились к бортпроводникам, обратились к пассажирам, я, услышав пошел на помощь, − вспоминает Степан. − Осмотрев пассажира и измерив ему АД, давление было низкое 70/40, уложил его на сидячее место по середине, головой к супруге, ногами в проход, ноги приподнял, подложив сумки и куртку. Стоял рядом с ним около часа, может больше, контролировал давление, пульс, сердцебиение, мало ли, возможно аритмия. Дал горячий чай пассажиру. Успокаивал супругу. Где-то через час давление нормализовалось, он порозовел, затем я его аккуратно посадил, как раз уже в самолете стали раздавать, еду, он покушал, и, все хорошо. Проконтролировал, дал рекомендации если будет плохо, когда прилетим в Самару, вызвать скорую...»

Профессиональные действия фельдшера помогли избежать серьезных последствий. После приземления благодарный пассажир отправил слова признательности не только своему спасителю, но и всем сотрудникам БУ «Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи» за их преданность профессии и готовность помочь в любую минуту.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:53, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Думе Сургута всплыли новые подробности о заборе на бульваре Свободы 789
  2. ​Аэропорт Сургута расширят: инфраструктура не справляется с потоком пассажиров 608
  3. Больше дней или больше отпускных. Что выгоднее? 595
  4. ​Владимир Богданов показал Артему Жоге политехнический центр, где прошли подготовку более миллиона квалифицированных специалистов 514
  5. На чистоту сургутских автобусов выделили почти 30 млн рублей 479
  6. Во Владимирской области запретили хиджабы и никабы в школах 462
  7. ​В Сургуте эксперты и ученые обсудили экологические проблемы Арктики 435
  8. ​Югра стала площадкой для обсуждения патриотического и технического воспитания детей 414
  9. ​В столице Югры собрались люди, заинтересованные в креативе на тему культуры и истории коренных народов 411
  10. Филармонии Сургута и Омска договорились о концертном и культурном обмене 403
  1. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3527
  2. Транспортную реформу в Сургуте признали провальной 1677
  3. Унылые заборы и разбитые машины: неухоженные уголки Сургута в объективе камеры // ФОТОРЕПОРТАЖ 1665
  4. ​Контраст между прошлым и настоящим 1521
  5. Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777» 1507
  6. «Этот месяц я запомню на всю жизнь. Самое насыщенное и интересное путешествие из всех, что у меня были» 1481
  7. ​Проблемы с нехваткой парковок у медучреждений обсудили в Думе Сургута 1353
  8. Будущее цирков в России: останутся ли животные на арене? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1295
  9. ​В Нефтеюганском районе легковушка попала под самосвал 1291
  10. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 1280
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 17176
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13593
  3. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4639
  4. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3527
  5. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3518
  6. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3502
  7. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 3070
  8. ​Чего только не встретишь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2975
  9. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 2886
  10. ​К вопросу о фасадах 2697

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика