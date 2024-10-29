Югра проведет Дни финно-угорской литературы

В Югре с 29 октября по 1 ноября 2024 года пройдет конференция финно-угорских писателей с международным участием – Дни финно-угорской литературы, которая охватит Ханты-Мансийск, Сургут и Нефтеюганск. Мероприятие объединит писателей, переводчиков, этноблогеров, исследователей и представителей библиотечного дела из разных регионов России. Конференция направлена на содействие развитию финно-угорской литературы, сохранение культурных и языковых традиций, укрепление этнической идентичности финно-угорских народов и поддержание межкультурных связей.

Основной деловой программой конференции станет обсуждение ключевых направлений по сохранению и развитию литературного наследия. В Ханты-Мансийске на пленарном заседании, а также в ходе XI региональной книжной выставки «Югорика» и конкурса «Югорская книга – 2024», литераторы и эксперты обсудят состояние книгоиздания, вопросы поддержки молодого поколения авторов и популяризации финно-угорской литературы. Особое внимание будет уделено выполнению государственных стратегий по сохранению духовно-нравственных ценностей и историческому просвещению, где литература играет одну из ведущих ролей.

Образовательная программа конференции в Ханты-Мансийске предложит участникам мастер-классы для начинающих авторов, школу переводчиков и семинары для финно-угорских драматургов и этноблогеров. Встречи позволят обменяться знаниями и техниками создания текстов, а также обсудить способы сохранения и трансляции культурных ценностей через новые медиаформаты. По мнению организаторов, программа даст начинающим авторам возможность получить наставления и экспертную оценку от опытных профессионалов.

Культурно-просветительские мероприятия, запланированные в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте, ориентированы на привлечение широкой аудитории к литературному наследию финно-угорских народов. В этих городах состоятся встречи с писателями, презентации книг, выставки и «Поэтические дуэли» – турнир молодых авторов из финно-угорских регионов, который станет центром внимания для любителей современной поэзии. Эти мероприятия позволят зрителям ближе познакомиться с литературой финно-угорских авторов и оценить их вклад в культуру России.

«Дни финно-угорской литературы» организованы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а куратором выступает Государственная библиотека Югры. К партнерским учреждениям относятся Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Югорский государственный университет, Научно-библиотечный центр и другие организации.