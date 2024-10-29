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​На марафон «Знание.Первые» в Югру приедут Вассерман, Вован и Лексус

Единственной уральской площадкой для марафона «Знание.Первые» на Урале станет Югра

​На марафон «Знание.Первые» в Югру приедут Вассерман, Вован и Лексус
Фото marathon.znanierussia.ru

В России стартует восьмой просветительский марафон «Знание.Первые», который впервые охватит все федеральные округа страны. Единственной площадкой в Уральском федеральном округе для проведения мероприятия стала арт-резиденция «На берегу» в Ханты-Мансийске. 4 ноября марафон соберет на одной сцене политиков, ученых, блогеров, спортсменов и других известных личностей, чтобы обсудить возможности для самореализации молодежи и представить свое видение будущего России. Все лекции будут доступны в эфире Знание.ТВ и в группе Общества «Знание» во ВКонтакте.

Главной концепцией марафона «Знание.Первые» стала идея безграничных возможностей для молодых людей, основанная на опыте прошлых поколений и великих достижениях России. Спикеры — более 80 известных лиц страны — расскажут о современных технологиях, науке, культуре, промышленности и медиа. Они поделятся личными историями успеха, объяснят, как можно найти свое место в обществе и максимально раскрыть свои таланты.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул значимость работы с молодежью: «Молодежь – главный ресурс России, наше настоящее и будущее. В Уральском федеральном округе живут талантливые, целеустремленные и патриотичные ребята. Во время марафона наставники Общества «Знание», среди которых первые лица политики, экономики и культуры страны, смогут подсказать школьникам, в каком направлении двигаться, какие качества в себе развивать, как подготовиться к вступлению во взрослую жизнь. Мы рады принять на Урале марафон «Знание.Первые».

В числе спикеров на уральской площадке будут: депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман, ведущий программы «Галилео», инженер и изобретатель Алексей Иванченко, известные пранк-журналисты Владимир Кузнецов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус»). Они обсудят вопросы научных и технических инноваций, журналистики, патриотизма и достижений страны в самых разных областях. Среди приглашенных также актер и шоумен Станислав Ярушин, телеведущий и блогер Александр Зарубин (Саша Стоун), а также борец и певец Торнике Квитатиани.

Особое внимание в этом году организаторы уделяют школьникам, которые только задумываются о выборе будущей профессии, а также молодым специалистам, стремящимся к профессиональному и личностному росту. Зарегистрироваться на участие в восьмом просветительском марафоне Знание.Первые можно по ссылке.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 158, комментариев: 0
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